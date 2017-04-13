Известный политолог Константин Калачев: Серьезных оснований для отставки Шпорта нет

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Рейтинги губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта снижаются, но серьезных предпосылок для его отставки пока нет. Известный московский политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев прокомментировал прогноз «кремлевского рейтинга», предрекающего скорую отставку Вячеслава Шпорта, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

На днях в журнале «Профиль» появился очередной выпуск «кремлевского рейтинга», известного своими прогнозами по поводу возможной отставки губернаторов РФ.

Согласно этому рейтингу позиции губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта резко ухудшились: он вошел в группу глав регионов, чьи шансы потерять власть наиболее высоки. Причем в списке из восьми губернаторов Шпорт идет вторым, вслед за приморским губернатором Владимиром Миклушевским.

В вину губернатору авторы рейтинга ставят очень низкий уровень поддержки действующей власти, рост госдолга и коррупционных скандалов: арест бывшего замминистра строительства Дениса Киреева и арест бывшего председателя комитета рыбного хозяйства Сергея Рябченко.

У известного московского политолога, руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, между тем, есть свое мнение по поводу «кремлевского рейтинга» вообще и шансов на отставку Вячеслава Шпорта в частности.

— Я не могу серьезно комментировать «кремлевский рейтинг». Это продукт, который не пользуется на рынке серьезной репутацией. Конечно, его качество в последнее время росло и авторам даже иногда удавалось угадывать политические тренды. Но рейтинг, тем не менее, имеет неоднозначную репутацию, — отметил политолог.

Он напомнил, что недавно губернатор Республики Алтай Александр Бердников жаловался на то, что авторы рейтинга якобы вымогали у него деньги за высокое место в нем.

— Так это или нет, я, конечно, не знаю. Но при анализе его показателей, считаю, все надо делить на 10, — подчеркнул Калачев.

По мнению политолога, серьезных оснований для того, чтобы Шпорт покинул пост губернатора, нет.

— У губернатора Хабаровского края был непростой период из-за сложных отношений с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Виктором Ишаевым. Но после того, как у Ишаева у самого начались проблемы, позиции Шпорта усилились, — отмечает он.

Константин Калачев считает, что Хабаровский край сегодня вовсе не самый проблемный регион на Дальнем Востоке, «хотя, конечно, проблемы в этом субъекте есть».

— Надо повышать эффективность власти, улучшать информационное сопровождение работы чиновников, улучшать в регионе электоральные показатели, поднимать социальное самочувствие граждан, — перечислил список действий Константин Калачев.

«Кремлевский рейтинг», напомним, выходил с 2009 по 2012 год раз в год, с 2013 года — два раза в год. Оценки в рейтинге составляются на основании суммы факторов, которые позволяют прогнозировать вероятность отставки губернаторов. При составлении рейтинга проводятся опросы журналистов, политологов, представителей государственной власти.

Стоит отметить, что в 2017 году своих постов уже лишились восемь губернаторов, при этом совпадений с прогнозами «кремлевского рейтинга» пока немного.