Коммунисты в Хабаровске будут требовать отставки Правительства РФ
Митинг пройдет 16 апреля на Комсомольской площади.
Митинг пройдет 16 апреля на Комсомольской площади.
Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.
Региональное отделение коммунистической партии в Хабаровске проведет митинг, на котором будет требовать отставки правительства РФ. Мероприятие состоится 16 апреля в 14.00 часов на Комсомольской площади. Администрация города согласовала его проведение, сообщил ИА AmurMedia секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Станислав Сливко.
— Мы выступаем за отставку правительства России под руководством Д. А. Медведева и смену