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05:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коммунисты в Хабаровске будут требовать отставки Правительства РФ

Митинг пройдет 16 апреля на Комсомольской площади.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Региональное отделение коммунистической партии в Хабаровске проведет митинг, на котором будет требовать отставки правительства РФ. Мероприятие состоится 16 апреля в 14.00 часов на Комсомольской площади. Администрация города согласовала его проведение, сообщил ИА AmurMedia секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Станислав Сливко.

— Мы выступаем за отставку правительства России под руководством Д. А. Медведева и смену социально-экономического курса развития страны, за тщательное расследование информации о коррупционной деятельности Д. А. Медведева и других членов правительства России с последующим проведением открытого судебного процесса в случае ее подтверждения. Также мы требуем отставку губернатора и правительства Хабаровского края за проведение политики, которая наносит ущерб региону и благосостоянию большинства жителей края, — сообщил Станислав Сливко.

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