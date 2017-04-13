Коммунисты в Хабаровске будут требовать отставки Правительства РФ

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Региональное отделение коммунистической партии в Хабаровске проведет митинг, на котором будет требовать отставки правительства РФ. Мероприятие состоится 16 апреля в 14.00 часов на Комсомольской площади. Администрация города согласовала его проведение, сообщил ИА AmurMedia секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Станислав Сливко.