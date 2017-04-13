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07:35 (мск), источник: АиФ Омск

Вячеслав Двораковский не будет выдвигаться на выборы в омский горсовет

Мэр Омска принял решение приостановить политическую карьеру.

Вячеслав Двораковский не планирует становиться депутатом Омского городского совета. Об этом градоначальник рассказал в интервью «Новому Омску».

Некоторое время назад, в ходе пресс-конференции, мэр заявлял, что ещё не определился со своим политическим будущим. Тогда он планировал после итогового отчёта о работе своей администрации подумать над тем стоит ли ему вновь баллотироваться в представительный орган.

Напомним, что в горсовете Вячеслав Двораковский работал с 1996 по 2012 год. Таким образом, он избирался депутатом всех созывов. В 2012 году был спикером городского совета, пока 17 июня 2012 года не был избран мэром города Омска. С 1991 по 2012 год работал главным инженером НПО «Мостовик».

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