Вячеслав Двораковский не будет выдвигаться на выборы в омский горсовет

Вячеслав Двораковский не планирует становиться депутатом Омского городского совета. Об этом градоначальник рассказал в интервью «Новому Омску».

Некоторое время назад, в ходе пресс-конференции, мэр заявлял, что ещё не определился со своим политическим будущим. Тогда он планировал после итогового отчёта о работе своей администрации подумать над тем стоит ли ему вновь баллотироваться в представительный орган.

Напомним, что в горсовете Вячеслав Двораковский работал с 1996 по 2012 год. Таким образом, он избирался депутатом всех созывов. В 2012 году был спикером городского совета, пока 17 июня 2012 года не был избран мэром города Омска. С 1991 по 2012 год работал главным инженером НПО «Мостовик».