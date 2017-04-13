Вячеслав Двораковский не будет выдвигаться на выборы в омский горсовет
Мэр Омска принял решение приостановить политическую карьеру.
Мэр Омска принял решение приостановить политическую карьеру.
Вячеслав Двораковский не планирует становиться депутатом Омского городского совета. Об этом градоначальник рассказал в интервью «Новому Омску».
Некоторое время назад, в ходе
Напомним, что в горсовете Вячеслав Двораковский работал с 1996 по 2012 год. Таким образом, он избирался депутатом всех созывов. В 2012 году был спикером городского совета, пока 17 июня 2012 года не был избран мэром города Омска. С 1991 по 2012 год работал главным инженером НПО «Мостовик».