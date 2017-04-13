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09:54 (мск), источник: УНИАН

Онищенко заявляет, что якобы получил «статус политбеженца» в одной из стран Европы

Народный депутат Украины Александр Онищенко заявляет, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца. Об этом Онищенко сказал Еспресо.TV.

Источник: УНИАН

«Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС», — заявил Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, причинившей ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування».

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

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