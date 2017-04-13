Онищенко заявляет, что якобы получил «статус политбеженца» в одной из стран Европы
Народный депутат Украины Александр Онищенко заявляет, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца. Об этом Онищенко сказал Еспресо.TV.
Народный депутат Украины Александр Онищенко заявляет, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца. Об этом Онищенко сказал Еспресо.TV.
«Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС», — заявил Онищенко.
Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, причинившей ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування».
Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.