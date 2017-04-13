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06:59 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В новосибирском реготделении ЛДПР сменилось руководство

Александр Щербак был руководителем юридической службы партии.

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев покинул кресло координатора регионального отделения ЛДПР. Его место занял юрист партии Александр Щербак.

«Кандидатура Александра Александровича была рекомендована лидером ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским по решению высшего совета партии», — уточнили в пресс-службе отделения.

Александр Щербак был руководителем юридической службы новосибирского отделения. Он, например, готовил документы для обжалования выборов мэра Оби, когда кандидат ЛДПР Александр Петров в напряженной борьбе уступил единороссу Александру Мозжерину.

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