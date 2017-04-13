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06:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Глава СКР Бастрыкин вспомнил о разгроме рейдеров в Приморье

Глава Следственного комитета РФ в программном интервью РГ озвучил свежие антикоррупционные инициативы СКР и одновременно вспомнил о громком приморском уголовном деле прошлых лет, пишет ИА Дейта.

Так, среди инициатив главы СКР — возможность блокировать счета подозреваемого в коррупции и его родственников на 30 суток еще до суда.

Также Бастрыкин считает, что причинение ущерба обороноспособности страны следует рассматривать как отягчающее обстоятельство.

Среди перечня достижений СКР Александр Бастрыкин назвал и громкое уголовное дело, несколько лет назад наделавшее в Приморье немало шума.

Александр Бастрыкин: Следственный комитет активно участвует в разработке нацпланов противодействия коррупции, совершенствует антикоррупционное законодательство России.

Например, уже в ходе исполнения первого Национального плана по противодействию коррупции были реализованы инициативы Следственного комитета по предупреждению рейдерских захватов предприятий. Это позволило криминализировать противоправные действия, составляющие так называемые серые схемы рейдерства.

Благодаря этому Следственный комитет пресек рейдерские захваты целого ряда промышленных предприятий, в том числе Уральского завода бытовой техники. В Свердловской области за рейдерский захват предприятия «Оборонснабсбыт» осужден гражданин, который помимо фальсификации документов о назначении его директором организовал массовые беспорядки, в результате которых было разгромлено административное здание. В Приморском крае вынесен приговор десяти членам преступной группы, признанных виновными в нападениях на граждан и должностных лиц с целью рейдерского захвата предприятий «Фаркон» и «Огат».

Напомним, еще четыре года назад ИА Дейта активно писало об этом громком деле. Потерявшие страх перед законом бандиты не только захватывали приносящий прибыль приморский бизнес, но и расправлялись со следователями, работавшими по их делу. Так, был убит пожилой отец следователя Дмитрия Ваева, а вслед за этим забит насмерть и он сам. Однако в итоге 11 членов ОПГ оказались на скамье подсудимых.

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