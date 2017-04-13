Казахстан отказался голосовать против резолюции Совбеза ООН
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Голосовать «за» отказались Казахстан, Китай и Эфиопия.
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Голосовать «за» отказались Казахстан, Китай и Эфиопия.
Проголосовать за документ, в котором говорится о запрете на резолюцию Совбеза ООН по предполагамой химатаке в Сирии, Казахстан отказался, не поддержав при этом Россию.
«Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Документ поддержали 10 членов СБ ООН. Две страны проголосовали против, 3 — воздержались: Китай, Эфиопия и Казахстан», — сообщает Интерфакс.
4 апреля СМИ сообщили об атаке в сирийском городе
Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.
В предложенном «западной тройкой» — Великобританией, Францией и США — проекте резолюции СБ осуждается использование химического оружия в Сирии, в частности осуществлённая 4 апреля атака.
7 апреля Трамп сделал заявление в связи с ракетным ударом по сирийской базе. Он заявил, что атака отражает «жизненно важные интересы национальной безопасности» Соединённых Штатов.