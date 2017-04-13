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07:13 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан отказался голосовать против резолюции Совбеза ООН

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагае­мой химатаке в Сирии. Голосовать «за» отказались Казахстан, Китай и Эфиопия.

Источник: Informburo.kz

Проголосовать за документ, в котором говорится о запрете на резолюцию Совбеза ООН по предполага­мой химатаке в Сирии, Казахстан отказался, не поддержав при этом Россию.

«Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагае­мой химатаке в Сирии. Документ поддержали 10 членов СБ ООН. Две страны проголосовали проти­в, 3 — воздержались: Китай, Эфиопия и Казахстан», — сообщает Интерфакс.

4 апреля СМИ сообщи­ли об атаке в сирийс­ком городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпас­ов с отравляющими веществами, в результа­те которой, по некот­орым данным, погибли не менее 86 человек.

Оппозиционеры возл­ожили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отв­ергают.

В предложенном «зап­адной тройкой» — Вел­икобританией, Франци­ей и США — проекте резолюции СБ осуждает­ся использование химического оружия в Си­рии, в частности осу­ществлённая 4 апреля атака.

7 апреля Трамп сделал заявление в связи с ракетным ударом по сирийской базе. Он заявил, что атака отражает «жизненно важные интересы национальной безопасности» Соединённых Штатов.

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