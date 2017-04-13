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06:56 (мск), источник: АиФ Омск

Депутаты заксобрания не поддержали идею референдума о выборах мэра Омска

Общественник Игорь Басов предлагал спросить у жителей, каким образом стоит выбирать градоначальника.

Комитет по законодательству отказался проводить референдум о выборах мэра Омска.

Как пишут «Коммерческие вести», общественник Игорь Басов предложил депутатам Законодательного собрания рассмотреть идею проведения референдума.

По идее Басова, жители города и районов области должны были бы сами определить готовы они делегировать полномочия конкурсным комиссиям или хотят решать, кому в городе быть мэром, а в районе — главой муниципальной администрации.

Решение о проведении такого референдума может принять законодательный орган региона, однако инициатива не смогла преодолеть даже профильный комитет.

Так глава комитета по законодательству Сергей Калинин отметил, что вопрос, поставленный на обсуждение, не нуждается в дополнительном всенародном голосовании, так как федеральный закон и так оставляет за регионами три варианта муниципальных выборов, в том числе и всенародное голосование. Проводя референдум и определяя один из них как главный, регион лишится возможности воспользоваться двумя иными вариантами.

В итоге против идеи Игоря Басова проголосовали 7 из 10 депутатов комитета.

Напомним, что прямые выборы мэра города Омска существуют в городе с ноября 1991 года. Тогда первым выбранным градоначальником стал Юрий Шойхет. После него этот пост занимали Валерий Рощупкин, Евгений Белов, Виктор Шрейдер и Вячеслав Двораковский. Сейчас в Омске впервые сменился механизм определения градоначальника — потенциальных кандидатов выделит из списка соискателей конкурсная комиссия, а депутаты горсовета выберут победителя из двух финалистов.

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