В Омской области чиновников отправят на антитеррористические курсы

На повышение квалификации по программе «Обеспечение транспортной безопасности» отправят секретарей антитеррористических комиссий.

Исполнитель должен обладать соответствующей лицензией на образовательные услуги. Из 32 секретарей (судя по всему, из каждого муниципального района области) сформируют одну группу, которая будет посещать занятия до 15 декабря 2017 года. Форма обучения — очная, с отрывом от муниципальной службы в Омской области, без использования дистанционных образовательных технологий. Всего предусматривается 18 академических часов.

Программа переподготовки включает в себя следующие тезисы:

Основные понятия, цели, принципы, задачи транспортной безопасности. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Требования по обеспечению транспортной безопасности. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности. Взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительными органами, органами прокуратуры по вопросам транспортной безопасности.

Итоги закупки в форме открытого конкурса подведут 3 мая. Начальная стоимость контракта — 115 200 рублей (из расчета 200 рублей за академический час на одного человека).