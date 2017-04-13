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09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Астраханской области и Краснодарском крае пройдут учения ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Войска противовоздушной обороны Южного военного округа в Астраханской области и Краснодарском крае уничтожат цели условного противника с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

«В Южном военном округе на базе учебных центров боевого применения войск ПВО сухопутных войск, дислоцированных в Краснодарском крае и Астраханской области, стартовал окружной этап конкурса “Чистое небо” среди взводов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) “Игла” на бронетранспортерах БТР-80. В ходе соревнований расчеты выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и удаляющиеся», — пояснил Астафьев.

Он добавил, что водители бронетранспортеров БТР-80 продемонстрируют мастерство вождения боевых машин по пересеченной местности с преодолением различных препятствий — брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения. Протяжённость маршрутов на специально подготовленной трассе составляет до 11 километров.

«Также военнослужащие из автоматов АК-74 поразят мишени, имитирующие пехоту условного противника, расположенные на удалении до 500 метров, а на полосе препятствий преодолеют лабиринт, ров, разрушенный мост и лестницу. Соревнования завершатся в конце апреля. Команда, показавшая лучший результат, будет представлять ЮВО на Всеармейском конкурсе “Чистое небо”, который состоится в июне на базе Учебного центра боевого применения войск ПВО Сухопутных войск в Ейске Краснодарского края», — уточнил Астафьев.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники от мотострелковых и танковых соединений, а также соединений Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, Дагестане, Северной Осетии — Алания, Ростовской и Волгоградской областях.

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