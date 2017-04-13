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07:10 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан нуждается в законе о похоронном деле

Цены на ритуальные услуги в Казахстане завышаются в несколько раз, а участки для захоронения, которые предоставляются государством бесплатно, продаются за баснословные деньги, передает «31 канал».

Источник: Newtimes.kz

Эта отрасль в Казахстане никем не контролируется, и поэтому горе для некоторых становится доходным бизнесом. Мало кто знает, что участки под захоронение на кладбище государством выдаются бесплатно. Но в трудную минуту рядом всегда оказываются те, кто пытается нажиться. А опечаленным утратой людям приходится платить.

«На втором Кенсае поймали представителя частной компании, которые привели клиентов и показывали это место столько стоит, это столько стоит. От 3 тысяч до 5 тысяч долларов», ― рассказал замдиректора ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Марат Исмаилов.

При захоронении человека ритуальные компании могут придерживаться только санитарных норм. Но и они не имеют юридической силы.

«Не исключены факты криминального захоронения, ведение незаконного бизнеса, также отсутствует четкий регламент эксгумации и захоронения», ― отметил ст. прокурор прокуратуры Медеуского района Бауыржан Амиркулов.

Журналисты телеканала обзвонили частные бюро ритуальных услуг, чтобы узнать их расценки. В среднем, они начинаются от 150 тысяч и выше. Но за землю придется платить отдельно и дорого.

В надзорном органе уверены, что разработка и принятие закона о похоронном деле позволит не только жестко контролировать данную отрасль, но и сделать её доступной.

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