Российские эксперты прокомментировали переход казахского языка на латиницу

По мнению Дмитрия Журавлева, директора Института региональных проблем, новый алфавит позволит сблизить Казахстан с другими тюркоязычными странами.

— Переход казахского алфавита на латиницу позволит лучше выстроить культурные связи с тюркоязычными странами, в большинстве из которых используется латиница. При близости языка и единстве шрифта тексты станут понятными даже не очень образованным людям, просто умеющим читать и писать. В нашем мире есть много не только общего, но и различного, но это различное можно взаимно потреблять, расширяя тем самым свою культуру, — считает Журавлев.

Директор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин заметил, что вместо латиницы Казахстану целесообразнее было бы опираться на тюркские традиции. На какие именно, он не пояснил.

— Я отношусь к этому вопросу с евразийских позиций. Если брать курс на приведение письменности в более рациональный вид, наверное, было бы целесообразнее использовать тюркские традиции. Такой шаг укрепил бы самосознание и цивилизационную ориентацию на собственные интересы, — заявил Лепехин.

Нурсултан Назарбаев в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания») предложил разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года. По его словам, это связано с современной технологической средой, коммуникациями, а также особенностями научного и образовательного процесса XXI века.

Организация и методическая работа по переходу должна начаться в ближайшие два года. В 2018—2019 годах должно начаться обучение студентов по новым учебникам, а к 2025 году планируется перевести на латинский алфавит печать всех книг, деловой документации, периодических изданий.