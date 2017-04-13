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09:20 (мск), источник: ТАСС

NYT: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. КНДР в ближайшее время может провести очередное, шестое по счету ядерное испытание. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источник: Reuters

По данным издания, на это указывают спутниковые снимки, изученные американскими экспертами. Как указывает газета, специалисты фиксируют «широкий спектр активности в районе горы Мантапсан» в провинции Хамгён-Пукто, где, как считают США, Пхеньян проводит свои подземные ядерные испытания.

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Аналитики считают, что КНДР может приурочить возможный ядерный тест к 105-й годовщине со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена (1912−1994), которая будет отмечаться в ближайшую субботу, пишет газета. Она в связи с этим напоминает, что Пхеньян нередко отмечает знаменательные даты демонстрацией собственной военной мощи.

Как сообщает телеканал KBS, КНДР завершила подготовку к проведению очередного испытания. «На спутниковых снимках полигона в уезде Пунгё-ри провинции Хамгён-Пукто видно, что у входа в северный туннель продолжаются работы. Заметна также повышенная активность в районе командного пункта и административных зданий», — отмечает телеканал.

Кроме того, по его данным, в течение последних десяти дней замедлились темпы работ по откачке воды из туннеля. В этой связи специалисты пришли к выводу, что он готов к проведению подземного атомного взрыва.

«Тест может быть осуществлен в любой момент после загрузки ядерного устройства и телеметрической аппаратуры», — подчеркивается в репортаже.

Ранее южнокорейская разведка сообщила, что КНДР может провести испытание нового типа ядерного устройства в ближайшее время.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным японских СМИ, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

В Южной Корее опасаются, что новые провокации Пхеньяна могут спровоцировать США на нанесение по КНДР военного удара, что приведет к полномасштабной войне в регионе.

Пхеньян к настоящему моменту провел пять подземных атомных испытаний: по одному тесту в 2006, 2009, 2013 годах и два — в 2016 году.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Но и он долго раздумывать не будет.
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Падший Ангел
А может очередную гуманитарку, на авианосце везут?
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worldsouvenir
ну неймется мальчику пухдлму получить по полной трамп не хилари предупреждать не будет ...))
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