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06:52 (мск), источник: Newslab.ru

Отдельное министерство экологии появится у красноярцев

Кроме того, до конца 2017 года поручено согласовать и утвердить генеральную схему газоснабжения и газификации Красноярского края.

Источник: Reuters

В Красноярском крае с 1 мая появится министерство экологии и рационального природопользования. Такое распоряжение подписал губернатор Виктор Толоконский.

Согласно документу, новое министерство создается «путем преобразования существующих органов исполнительной власти Красноярского края». Отметим, что сейчас в регионе работает министерство природных ресурсов и экологии. Будет оно реорганизовано или просто переименовано, пока не сообщается. Кроме того, летом прошлого года было создано отдельное министерство лесного хозяйства края.

Помимо этого, будут приняты и другие меры по улучшению экологической ситуации в краевом центре. В частности, ежедневно в периоды НМУ в Красноярске поручено проводить рейды и круглосуточные наблюдения за состоянием воздуха. Кроме того, до конца 2017 года поручено согласовать и утвердить генеральную схему газоснабжения и газификации Красноярского края.

Также предусмотрено усиление контроля за качеством автомобильного бензина и дизельного топлива, приобретение новых автобусов и улучшение качества работы общественного транспорта в Красноярске.

Еще одно направление — улучшение качества городской среды: создание рекреационных зон, озеленение города, закупка новой уборочной техники, «капитальный ремонт газонов».

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