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07:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Замглавы Минобороны прибыл в ВВО с проверкой боевой готовности

Особое внимание будет уделено проверке состояния МТО и перехода на новую систему обеспечения жилищно-коммунальными услугами.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«В течение пяти дней спланирована работа почти в десяти гарнизонах округа. В частности, будут проинспектированы 36 и 38 отдельные мотострелковые бригады, 104 отдельная бригада МТО 29 армии в Забайкалье, 64 отдельная мотострелковая бригада и 50 отдельная железнодорожная бригада в Хабаровском крае. Также предстоит проверить состояние МТО сил Тихоокеанского флота на Камчатке и во Владивостоке», — сказал Булгаков журналистам.

Кроме того, добавил он, будут подведены итоги полуторамесячной работы инспекции Минобороны по вопросам МТО в войсках Восточного военного округа.

«Особое внимание будет уделено проверке перехода военным гарнизонов округа на новую систему их обеспечения жилищно-коммунальными услугами», — отметил Булгаков.

Он напомнил, что с 1 апреля 2017 года военное ведомство отказалось от услуг ОАО «ГУ ЖКХ» и перешло к обеспечению своих объектов ведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ.

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