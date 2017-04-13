Замглавы Минобороны прибыл в ВВО с проверкой боевой готовности
Особое внимание будет уделено проверке состояния МТО и перехода на новую систему обеспечения
Особое внимание будет уделено проверке состояния МТО и перехода на новую систему обеспечения
Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния
«В течение пяти дней спланирована работа почти в десяти гарнизонах округа. В частности, будут проинспектированы 36 и 38 отдельные мотострелковые бригады, 104 отдельная бригада МТО 29 армии в Забайкалье, 64 отдельная мотострелковая бригада и 50 отдельная железнодорожная бригада в Хабаровском крае. Также предстоит проверить состояние МТО сил Тихоокеанского флота на Камчатке и во Владивостоке», — сказал Булгаков журналистам.
Кроме того, добавил он, будут подведены итоги полуторамесячной работы инспекции Минобороны по вопросам МТО в войсках Восточного военного округа.
«Особое внимание будет уделено проверке перехода военным гарнизонов округа на новую систему их обеспечения
Он напомнил, что с 1 апреля 2017 года военное ведомство отказалось от услуг ОАО «ГУ ЖКХ» и перешло к обеспечению своих объектов ведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное