Суд принял иск Андрея Ксензова к мэрии Новосибирска, об этом свидетельствуют данные на сайте Центрального районного суда.

«Подготовка к судебному разбирательству по делу назначена на 28 апреля 2017 года на 12 часов 45 минут», — говорится в сообщении суда.

Напомним, днем 3 апреля в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного экс-главы метрополитена Андрея Ксензова. Он потребовал признать незаконным распоряжение о его увольнении и восстановить его в должности. Кроме того, уволенный глава новосибирской подземки желает компенсации морального вреда.

Позже в пресс-центре мэрии города исключили возврат Ксензова на должность директора метрополитена.

Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта.

Новым главой метрополитена стал выходец из ФСБ Аркадий Чмыхайло.