Суд принял иск Андрея Ксензова к мэрии Новосибирска
Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта, теперь он через суд пытается доказать, что лишение должности было незаконным.
Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта, теперь он через суд пытается доказать, что лишение должности было незаконным.
Суд принял иск Андрея Ксензова к мэрии Новосибирска, об этом свидетельствуют данные на сайте Центрального районного суда.
«Подготовка к судебному разбирательству по делу назначена на 28 апреля 2017 года на 12 часов 45 минут», — говорится в сообщении суда.
Напомним, днем 3 апреля в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного
Позже в
Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта.
Новым главой метрополитена стал выходец из ФСБ Аркадий Чмыхайло.