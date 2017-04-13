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08:15 (мск), источник: РИА Новости

Абэ: КНДР может обладать возможностью для удара с боеголовкой с зарином

ТОКИО, 13 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея может располагать возможностями для нанесения ракетного удара, используя боеголовки с отравляющим веществом зарин, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

Источник: AP 2017

«Существует возможность, что Северная Корея уже обладает возможностями для начинения боеголовок зарином и нанесения (ракетного — ред.) удара. Само собой разумеется обсуждение того, какие меры сдерживания должны быть предприняты, исходя из реального положения вещей. Считаю, что мы должны постоянно рассматривать различные варианты с точки зрения того, что должна предпринять наша страна», — приводит слова Абэ телекомпания NHK.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем «Карлом Винсоном» в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии.

Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.

Комментарии
2
Л. Оксана
Еще одни тявкалки... Может быть, может быть, может быть..... А нету! Не пойму, почету молчит Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, когда США по ошибке наносили удары? Почему не обращаются в ЕСПЧ и не требуют с США и т.н. коалиции компенсации, восстановление ошибочно разрушенной инфраструктуры? Тем более, что Америка признает свои ошибки и сожалеет о них, но от извинений никому ни тепло, ни сыто...
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
и с кокаином!вот теперь сидите и бойтесь..
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