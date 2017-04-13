Абэ: КНДР может обладать возможностью для удара с боеголовкой с зарином

«Существует возможность, что Северная Корея уже обладает возможностями для начинения боеголовок зарином и нанесения (ракетного — ред.) удара. Само собой разумеется обсуждение того, какие меры сдерживания должны быть предприняты, исходя из реального положения вещей. Считаю, что мы должны постоянно рассматривать различные варианты с точки зрения того, что должна предпринять наша страна», — приводит слова Абэ телекомпания NHK.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем «Карлом Винсоном» в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии.

Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.