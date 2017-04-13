Дума Иркутска обновила Избирательную комиссию города наполовину

Дума Иркутска выбрала новый состав городской избирательной комиссии на 33-м внеочередном заседании сегодня, 13 апреля. Из 12-ти членов старого состава в новый вошли шестеро. Внеочередное заседание было организовано, так как полномочия действующего состава Избиркома Иркутска заканчиваются в середине апреля 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В феврале 2017 года начался процесс формирования Избиркома Иркутска в новом составе, утвердили сообщения о приеме кандидатур. Полномочия действующей Избирательной комиссии истекают в середине апреля этого года, и потребовалось срочно провести внеочередное заседание Думы Иркутска. По закону Избирательная комиссия муниципалитета формируются следующим образом: шестеро из 12-ти человек предлагаются Избиркомом региона; еще пять человек — парламентскими политическими партиями (в Иркутской области это “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия” и “Гражданская платформа”) и одно место остается вакантным. Кандидата на вакантное место альтернативным голосованием избирает Дума Иркутска», — рассказал заместитель руководителя аппарата — начальник организационно-контрольного управления аппарата администрации Иркутска Андрей Мельников.

Анастасия Василевич (рекомендована организацией «Байкальская инициатива»), Марина Дребина (рекомендована партией «Гражданская позиция»), Ирина Захаркив (предложена предыдущим составом Избирательной комиссии Иркутска), Антон Лебедев (предложен фондом фондом поддержки городских «Атмосфера»), Лариса Пенюшкина (рекомендована областной организацией ветеранов Афганистана и участников боевых действий), Владимир Подшивалов (предложена Избиркомом Иркутской области), Оксана Коэстани (предложена партией ЛДПР), Геннадий Калиновский (предложен КПРФ), Наталья Деньгина (предложена «Единой Россией»), Владимир Буханцов (предложен «Справедливой Россией»), Сергей Карев (предложен «Гражданской платформой») и Людмила Заболотская (избрана альтернативным голосованием на заседании Думы).