Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Эксперты оценили шансы стелсов США победить ПВО РФ в Сирии – СМИ
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
07:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дума Иркутска обновила Избирательную комиссию города наполовину

Полномочия действующего состава Избиркома Иркутска заканчиваются в середине апреля 2017 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дума Иркутска выбрала новый состав городской избирательной комиссии на 33-м внеочередном заседании сегодня, 13 апреля. Из 12-ти членов старого состава в новый вошли шестеро. Внеочередное заседание было организовано, так как полномочия действующего состава Избиркома Иркутска заканчиваются в середине апреля 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В феврале 2017 года начался процесс формирования Избиркома Иркутска в новом составе, утвердили сообщения о приеме кандидатур. Полномочия действующей Избирательной комиссии истекают в середине апреля этого года, и потребовалось срочно провести внеочередное заседание Думы Иркутска. По закону Избирательная комиссия муниципалитета формируются следующим образом: шестеро из 12-ти человек предлагаются Избиркомом региона; еще пять человек — парламентскими политическими партиями (в Иркутской области это “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия” и “Гражданская платформа”) и одно место остается вакантным. Кандидата на вакантное место альтернативным голосованием избирает Дума Иркутска», — рассказал заместитель руководителя аппарата — начальник организационно-контрольного управления аппарата администрации Иркутска Андрей Мельников.

Анастасия Василевич (рекомендована организацией «Байкальская инициатива»), Марина Дребина (рекомендована партией «Гражданская позиция»), Ирина Захаркив (предложена предыдущим составом Избирательной комиссии Иркутска), Антон Лебедев (предложен фондом фондом поддержки городских «Атмосфера»), Лариса Пенюшкина (рекомендована областной организацией ветеранов Афганистана и участников боевых действий), Владимир Подшивалов (предложена Избиркомом Иркутской области), Оксана Коэстани (предложена партией ЛДПР), Геннадий Калиновский (предложен КПРФ), Наталья Деньгина (предложена «Единой Россией»), Владимир Буханцов (предложен «Справедливой Россией»), Сергей Карев (предложен «Гражданской платформой») и Людмила Заболотская (избрана альтернативным голосованием на заседании Думы).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Благоустройством территории возле школы в ЖК "Эволюция" в Иркутске пока не "пахнет"
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Абэ: КНДР может располагать ядерными боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь