Губернатор Приморья назначил ответственного за обеспечение жильем сирот

Владимир Миклушевский назначил вице-губернатора, ответственного за обеспечение жильем детей-сирот Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Координировать работу органов исполнительной власти Приморского края по этому вопросу будет заместитель главы региона Илья Ковалев.

Отметим, мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводят два ведомства Администрации Приморского края. Так, департамент образования и науки за счет средств краевого бюджета приобретает для этой категории граждан жилье на вторичном рынке, департамент градостроительства — возводит новые дома. Ведомства находятся в подчинении разных вице-губернаторов.

По решению главы региона, теперь координировать работу департаментов по обеспечению жильем сирот будет один вице-губернатор.

По мнению главы региона, это существенно отразится на движении очереди предоставления жилья сиротам.