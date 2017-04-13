Губернатор Приморья назначил ответственного за обеспечение жильем сирот
Координировать работу органов исполнительной власти Приморского края по этому вопросу будет заместитель главы региона Илья Ковалев.
Координировать работу органов исполнительной власти Приморского края по этому вопросу будет заместитель главы региона Илья Ковалев.
Владимир Миклушевский назначил
Координировать работу органов исполнительной власти Приморского края по этому вопросу будет заместитель главы региона Илья Ковалев.
Отметим, мероприятия по обеспечению жилыми помещениями
По решению главы региона, теперь координировать работу департаментов по обеспечению жильем сирот будет один
По мнению главы региона, это существенно отразится на движении очереди предоставления жилья сиротам.