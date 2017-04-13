Борис Дубровский поручил провести конкурс на выбор регоператора ТБО в Магнитогорске

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент уже подготовлена конкурсная документация, создана рабочая группа под руководством заместителя губернатора Олега Климова, которая осуществляет координацию деятельности областных министерств и администрации города Магнитогорска по организации конкурса.

Министр экологии Ирина Гладкова напомнила, что появление регионального оператора переведет услугу по обращению с отходами в коммунальную, то есть оплачиваемую каждым жителем.

Также Борис Дубровский поручил властям города продолжить работу по привлечению федеральных ресурсов на рекультивацию городской свалки. «В течение 2017−2018 годов планируется выполнить комплексные инженерные изыскания на участке Магнитогорской городской левобережной свалки за счет средств областного бюджета. После получение результатов комплексных инженерных изысканий в 2018 и 2019 году муниципалитет разработает проект рекультивации свалки за счет средств из областного бюджета. Работа по внесению объекта в число приоритетных начата, наличие проекта позволит определить его финансовые параметры», — отметила Ирина Гладкова.

Кроме того, Борис Дубровский поручил региональному министерству экологии начать работу по разработке алгоритма выбора регионального оператора ТБО и концессионера по Челябинскому кластеру.