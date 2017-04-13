Полпред президента РФ Михаил Бабич прибыл в Самарскую область

Полпред главы государства с губернатором Николаем Меркушкиным посетит объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также Михаил Бабич проведет заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества «О повышении роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах Приволжского федерального округа».

В Совете примут участие руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных Общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.

Участники заседания поделятся опытом взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества, обсудят возникающие проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.