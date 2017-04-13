Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Сечин и Кадыров пригрозили иском зарубежной газете
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
09:25 (мск), источник: Volga News

Полпред президента РФ Михаил Бабич прибыл в Самарскую область

В четверг, 13 апреля, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Полпред главы государства с губернатором Николаем Меркушкиным посетит объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также Михаил Бабич проведет заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества «О повышении роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах Приволжского федерального округа».

В Совете примут участие руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных Общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.

Участники заседания поделятся опытом взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества, обсудят возникающие проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Брокера Алексея Верещагина судят за хищение 30 млн рублей
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
СКР предлагает ввести блокировку счетов подозреваемых на 30 дней
NYT: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь