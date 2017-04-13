Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы Хабаровского района

Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Хабаровского района Владимира Алешко. Экс-руководитель обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса — 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 286 (Превышение должностных полномочий). Все вменяемые ему нарушения связаны с выделением земельных участков, сообщает портал «Губерния».

По версии следствия, Алешко незаконно передал земли, которые относятся к особо охраняемым, в аренду дачному товариществу. Впоследствии участки перешли в частные руки. Речь идет о территории санатория «Дружба» (село Бычиха) площадью около пяти гектаров. Еще три тысячи квадратных метров земли в охранной зоне Большехихцирского заповедника бывший глава района оформил на свою жену. Участок планировалось отвести под строительство семейного дома.

Как выяснилось, в период с 2008 по 2013 год из государственной собственности были незаконно изъяты участки, общая стоимость которых оценивается в сумму свыше 13 млн рублей. Расследование длилось более двух лет.

«Заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы и начальника юридического отдела администрации Хабаровского муниципального района. Они обвиняются, в зависимости от степени и участия каждого, в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, пособничестве», — рассказала старший прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО Наталья Серга.

Во время следствия Владимир Алешко находился под подпиской о невыезде. После того как ему вручат копию обвинительного заключения, уголовное дело будет передано на рассмотрение в Индустриальный районный суд Хабаровска.