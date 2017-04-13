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09:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Дума Краснокамска не стала прекращать полномочий депутатов, представивших не полные сведения о доходах

Вчера дума Краснокамска повторно рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Константина Самойлова и Галины Коротких.

Большинство депутатов проголосовало против. Об этом «Ъ» сообщил источник в депутатском корпусе.

С инициативой о досрочном прекращении депутатских полномочий Константина Самойлова и Галины Коротких еще в прошлом году выступила прокуратура Краснокамска. Оба депутата представили не полную информацию доходах и имуществе за 2015 год. Специально созданная комиссия думы посчитала такие неточности в справках о доходах и имуществе не столь существенными, чтобы прекращать полномочия депутатов. В ноябре дума рассмотрела этот вопрос и большинство депутатов также высказалось против досрочного сложения мандатов их коллег. Тогда прокуратура обратилась в суд. Сначала Краснокамский городской, а затем и Пермский краевой суды вынесли решения о бездействии думы, и обязали ее принять решение по инициативе прокуратуры. По словам спикера гордумы Галины Ушаковой, существенным нюансом при принятии судебных решений по депутатам Самойлову и Коротких было указанное краевым судом отсутствие текста решения о не снятии полномочий с депутатов, что суд и посчитал бездействием думы. «Вчера эта ошибка была исправлена: 16 из 17 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали против досрочного снятия полномочий, один воздержался. Решение суда исполнено», — подчеркивает спикер.

Прокурор Краснокамска Михаил Третьяков пояснил «Ъ», что в настоящий момент они изучают ситуацию, после чего непременно на нее отреагируют.

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