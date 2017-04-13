Владимир Герасименко вновь поборется за пост главы Арамили

В настоящее время на эту должность зарегистрировано одиннадцать кандидатов.

Среди них помощник проректора Уральского государственного горного университета по экономике и контролю ректора Варчак Дмитрий Николаевич, директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Никитенко Виталий Юрьевич, начальник Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району Кожевников Сергей Владимирович, пенсионер Ширшов Александр Васильевич, начальник структурного подразделения «Арамильское» ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Кощеев Сергей Петрович, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы ЗАО «Авиакомпания «Уктус» Маркелов Андрей Леонидович, исполнительный директор сельскохозяйственного потребительского кооператива «ЛПХ «Фермер» Молоков Валерий Юрьевич, домохозяйка Шикова Татьяна Петровна, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» Гарифуллин Дамир Рафгатович и заместитель главы Администрации Арамильского городского округа Мельников Александр Георгиевич.

Напомним, конкурс на должность главы Арамили проводится в два этапа. На первом из них, который продлится с 13 по 26 апреля, проводится конкурс документов. На втором, который стартует не позднее 18 мая, будут проведена оценка профессиональных и личностных качеств претендентов на должность.

Кандидаты должны представить комиссии устное и письменное изложение программы развития Арамильского городского округа в рамках полномочий главы Арамильского городского округа.