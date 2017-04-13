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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермь вновь посетит Виктор Вексельберг

Как стало известно «Ъ», председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг может посетить Пермь 22 апреля.

По данным источника «Ъ», предприниматель планирует принять участие в мероприятиях, посвященных Суперфиналу школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». Лиге исполняется 10 лет, предприятия «Реновы» являются основным ее спонсором.

Господин Вексельберг в последний раз приезжал в Пермь в октябре 2016 года, на церемонию закладки памятника актеру Георгию Буркову.

С новым губернатором Максимом Решетниковым бизнесмен уже встречался — в рамках форума в Сочи.

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