Пермь вновь посетит Виктор Вексельберг
Как стало известно «Ъ», председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг может посетить Пермь 22 апреля.
Как стало известно «Ъ», председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг может посетить Пермь 22 апреля.
По данным источника «Ъ», предприниматель планирует принять участие в мероприятиях, посвященных Суперфиналу школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». Лиге исполняется 10 лет, предприятия «Реновы» являются основным ее спонсором.
Господин Вексельберг в последний раз приезжал в Пермь в октябре 2016 года, на церемонию закладки памятника актеру Георгию Буркову.
С новым губернатором Максимом Решетниковым бизнесмен уже встречался — в рамках форума в Сочи.