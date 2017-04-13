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09:34 (мск), источник: Om1.ru

Спецсамолёт для высокопоставленных персон прилетел в Омск ради тренировки

Стало известно, что делал в нашем городе спецборт, предназначенный для первых лиц государства.

Накануне сообщалось, что в Омск из Москвы прилетел самолёт «Ту-214» из Специального лётного состава «Россия». В СМИ высказывались предположения, что полёт может быть связан с подготовкой к предстоящему визиту в наш город премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как пишет «ОмскЗдесь» со ссылкой на Омский аэропорт, спецборт действительно приземлялся накануне в нашем городе. Это был учебно-тренировочный полёт. Пилоты оттачивали свою технику: приземление, управление и обратный вылет.

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