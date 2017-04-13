Спецсамолёт для высокопоставленных персон прилетел в Омск ради тренировки

Накануне сообщалось, что в Омск из Москвы прилетел самолёт «Ту-214» из Специального лётного состава «Россия». В СМИ высказывались предположения, что полёт может быть связан с подготовкой к предстоящему визиту в наш город премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как пишет «ОмскЗдесь» со ссылкой на Омский аэропорт, спецборт действительно приземлялся накануне в нашем городе. Это был учебно-тренировочный полёт. Пилоты оттачивали свою технику: приземление, управление и обратный вылет.