Спецсамолёт для высокопоставленных персон прилетел в Омск ради тренировки
Стало известно, что делал в нашем городе спецборт, предназначенный для первых лиц государства.
Стало известно, что делал в нашем городе спецборт, предназначенный для первых лиц государства.
Накануне сообщалось, что в Омск из Москвы прилетел самолёт «Ту-214» из Специального лётного состава «Россия». В СМИ высказывались предположения, что полёт может быть связан с подготовкой к предстоящему визиту в наш город
Как пишет «ОмскЗдесь» со ссылкой на Омский аэропорт, спецборт действительно приземлялся накануне в нашем городе. Это был