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09:53 (мск), источник: РБК

CNN узнал о перехвате спецслужбами США переговоров о подготовке химатаки

Вашингтон перехватил переговоры сирийских военных и специалистов по химическому оружию, которые обсуждали подготовку к химической атаке в Идлибе, сообщает CNN. По данным издания, эти переговоры «не оставляют сомнений» в виновности Башара Асада.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и специалистов по химическому оружию, которые обсуждали подготовку к химической атаке с применением зарина в Идлибе, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа.

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Собеседник CNN рассказал, что США перехватывают большой объем сообщений в таких странах, как Сирия и Ирак, однако эти данные зачастую так никогда и не обрабатываются, «если не происходит какое-то конкретное событие, которое требует от аналитиков поиска разведывательных материалов».

Перехваченные переговоры состоялись до инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, однако были изучены уже после атаки для того, чтобы выяснить, кто несет за нее ответственность, указывает собеседник CNN. ​По его словам, перехваченные переговоры «не оставляют сомнений», что ответственность за атаку лежит на президенте Сирии Башаре Асаде. Американский чиновник также отметил, что русские более осторожны в своих переговорах.

По его словам, в настоящее время самым весомым доказательством того, что к химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля причастны российские военные, остается российский беспилотный аппарат, замеченный над больницей, в которой получали помощь пострадавшие во время этой химической атаки. «У США есть конкретные разведданные, которые указывают, что это был русский беcпилотник», — отмечает CNN.

Химатака в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в Сирии произошла 4 апреля. Жертвами произошедшего, по данным ЮНИСЕФ, стали более 80 человек, не менее 500 пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что есть две версии химической атаки в сирийском Идлибе. Первой версией президент назвал удар авиации Сирийской Арабской Республики (САР) по подпольному цеху с отравляющими веществами. Второй версией, по словам президента России, может быть «просто постановка, то есть провокация».

Это специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти.
Владимир Путин
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Администрация президента США Дональда Трампа возложила ответственность за химическую атаку на режим Асада, назвав действия правительственных войск «отвратительными». Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что США работают над установлением обстоятельств произошедшего, однако американская администрация видит в этом след действий сирийского режима.

Официальный Дамаск применение химического оружия отрицает.

В рассекреченной части доклада Белого дома, опубликованной газетой The New York Times 12 апреля частичная ответственность за произошедшее в Хан-Шейхуне возлагается на Москву. В докладе указано, что Москва «покрывает» виновников химической атаки в Сирии, а также стремится запутать и отвлечь мировое сообщество от расследования применения химического оружия.

В Кремле обвинения причастности России к химической атаки в Сирии назвали «информационной чехардой». По словам Пескова, «по поводу всех этих голословных обвинений очень много противоречивой информации», и в Кремле не понимают, откуда такая информация идет.

Комментарии
6
ДК
Вот CNN знает все, они перехватили переговоры спецслужб США и узнали о перехвате спецслужбами США переговоров о подготовке химатаки.
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гриша гордиенко
Если перехватили, почему не предотвратили?
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Сергей Донченко
Если у них такие данные, то зачем тогда фейковые ролики снимать ? Сомнительно.
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