CNN узнал о перехвате спецслужбами США переговоров о подготовке химатаки

Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и специалистов по химическому оружию, которые обсуждали подготовку к химической атаке с применением зарина в Идлибе, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа.
Собеседник CNN рассказал, что США перехватывают большой объем сообщений в таких странах, как Сирия и Ирак, однако эти данные зачастую так никогда и не обрабатываются, «если не происходит какое-то конкретное событие, которое требует от аналитиков поиска разведывательных материалов».
Перехваченные переговоры состоялись до инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, однако были изучены уже после атаки для того, чтобы выяснить, кто несет за нее ответственность, указывает собеседник CNN. По его словам, перехваченные переговоры «не оставляют сомнений», что ответственность за атаку лежит на президенте Сирии Башаре Асаде. Американский чиновник также отметил, что русские более осторожны в своих переговорах.
По его словам, в настоящее время самым весомым доказательством того, что к химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля причастны российские военные, остается российский беспилотный аппарат, замеченный над больницей, в которой получали помощь пострадавшие во время этой химической атаки. «У США есть конкретные разведданные, которые указывают, что это был русский беcпилотник», — отмечает CNN.
Химатака в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в Сирии произошла 4 апреля. Жертвами произошедшего, по данным ЮНИСЕФ, стали более 80 человек, не менее 500 пострадали.
Президент России Владимир Путин заявил, что есть две версии химической атаки в сирийском Идлибе. Первой версией президент назвал удар авиации Сирийской Арабской Республики (САР) по подпольному цеху с отравляющими веществами. Второй версией, по словам президента России, может быть «просто постановка, то есть провокация».
Это специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти.
Администрация президента США Дональда Трампа возложила ответственность за химическую атаку на режим Асада, назвав действия правительственных войск «отвратительными». Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что США работают над установлением обстоятельств произошедшего, однако американская администрация видит в этом след действий сирийского режима.
Официальный Дамаск применение химического оружия отрицает.
В рассекреченной части доклада Белого дома, опубликованной газетой The New York Times 12 апреля частичная ответственность за произошедшее в Хан-Шейхуне возлагается на Москву. В докладе указано, что Москва «покрывает» виновников химической атаки в Сирии, а также стремится запутать и отвлечь мировое сообщество от расследования применения химического оружия.
В Кремле обвинения причастности России к химической атаки в Сирии назвали «информационной чехардой». По словам Пескова, «по поводу всех этих голословных обвинений очень много противоречивой информации», и в Кремле не понимают, откуда такая информация идет.