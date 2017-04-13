CNN узнал о перехвате спецслужбами США переговоров о подготовке химатаки

Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и специалистов по химическому оружию, которые обсуждали подготовку к химической атаке с применением зарина в Идлибе, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа.

Собеседник CNN рассказал, что США перехватывают большой объем сообщений в таких странах, как Сирия и Ирак, однако эти данные зачастую так никогда и не обрабатываются, «если не происходит какое-то конкретное событие, которое требует от аналитиков поиска разведывательных материалов».

Перехваченные переговоры состоялись до инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, однако были изучены уже после атаки для того, чтобы выяснить, кто несет за нее ответственность, указывает собеседник CNN. ​По его словам, перехваченные переговоры «не оставляют сомнений», что ответственность за атаку лежит на президенте Сирии Башаре Асаде. Американский чиновник также отметил, что русские более осторожны в своих переговорах.

По его словам, в настоящее время самым весомым доказательством того, что к химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля причастны российские военные, остается российский беспилотный аппарат, замеченный над больницей, в которой получали помощь пострадавшие во время этой химической атаки. «У США есть конкретные разведданные, которые указывают, что это был русский беcпилотник», — отмечает CNN.

Химатака в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в Сирии произошла 4 апреля. Жертвами произошедшего, по данным ЮНИСЕФ, стали более 80 человек, не менее 500 пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что есть две версии химической атаки в сирийском Идлибе. Первой версией президент назвал удар авиации Сирийской Арабской Республики (САР) по подпольному цеху с отравляющими веществами. Второй версией, по словам президента России, может быть «просто постановка, то есть провокация».