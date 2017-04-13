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13:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Россельхознадзора поведал об отказе от белорусского творога

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт перестал употреблять белорусский творог после выдвинутых против него обвинений со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг, 13 апреля, заявил Данкверт в интервью Rambler News Service.

Вы знаете, произошло ужасное. Потому что когда Александр Григорьевич сказал, что “у вас полный холодильник белорусских продуктов”, я пришел и обнаружил шесть пачек белорусского творога у жены. Я сказал жене, что это неприемлемо, потому что кто-то знает, что у нас в холодильнике
Сергей Данкверт
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Данкверт добавил, что больше в его доме белорусского творога не было. «Может быть, это защитная реакция жены. Кстати говоря, это был творог нулевой жирности — я скажу, что это одна из компаний, которая у нас в мониторинге была замечена меньше других», — добавил руководитель контрольного ведомства.

В феврале Лукашенко поручил правоохранительным органам Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта из-за ограничения доступа на российский рынок продукции некоторых белорусских предприятий. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано говорила, что руководитель ведомства действует согласно существующей российской и международной законодательной базе.

Белорусские предприятия подозревают в реэкспорте санкционной продукции в Россию. Зафиксированы несоответствия между объемами ввозимых продуктов и объемами производства в республике. В 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный урожай. Кроме того, республика резко нарастила поставки инжира и грибов шиитаки.

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