Глава Россельхознадзора поведал об отказе от белорусского творога
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт перестал употреблять белорусский творог после выдвинутых против него обвинений со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт перестал употреблять белорусский творог после выдвинутых против него обвинений со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Об этом в четверг, 13 апреля, заявил Данкверт в интервью Rambler News Service.
Вы знаете, произошло ужасное. Потому что когда Александр Григорьевич сказал, что “у вас полный холодильник белорусских продуктов”, я пришел и обнаружил шесть пачек белорусского творога у жены. Я сказал жене, что это неприемлемо, потому что кто-то знает, что у нас в холодильнике
Данкверт добавил, что больше в его доме белорусского творога не было. «Может быть, это защитная реакция жены. Кстати говоря, это был творог нулевой жирности — я скажу, что это одна из компаний, которая у нас в мониторинге была замечена меньше других», — добавил руководитель контрольного ведомства.
В феврале Лукашенко поручил правоохранительным органам Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта
Белорусские предприятия подозревают в реэкспорте санкционной продукции в Россию. Зафиксированы несоответствия между объемами ввозимых продуктов и объемами производства в республике. В 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный урожай. Кроме того, республика резко нарастила поставки инжира и грибов шиитаки.