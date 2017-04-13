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09:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дашкевич пообещал сдавать подрядчиков в полицию за плохой ремонт дорог

ПЕРМЬ, 13 апреля, РИА ФедералПресс. В Перми ввели многоступенчатый контроль за строительством дорог, деньги на которые выделил федеральный бюджет. Замглавы администрации Анатолий Дашкевич пригрозил подрядчикам уголовными делами.

Пермские чиновники в начале сезона дорожного строительства встретились с подрядчикам.

«Главная задача для нас — быстро, качественно и с наименьшим дискомфортом для автомобилистов выполнить все дорожные работы, — сказал Анатолий Дашкевич представителям коммерческих компаний. — Поэтому важно сейчас, на берегу, договориться о правилах игры. Сразу предупреждаю, что брак не пройдет. Проверки качества будут проходить регулярно и начнутся уже в апреле с оценки свойств заготовленных вами материалов».

На первом этапе строители должны передать в лабораторию образцы щебня, песка, битума и минерального порошка, используемых для производства асфальта.

После — специалисты будут приезжать на место ремонта, чтобы провести лабораторные испытания до укладки асфальта, во время и после нее.

«До начала дорожного сезона у вас есть время оценить свои силы и возможности, закупить качественные материалы, — напомнил Дашкевич. — В случае, если наши требования не будут услышаны, обратимся в правоохранительные органы по факту мошенничества.

В Перми за счет федерального бюджета в этом году планируют отремонтировать 18 дорог. Это шоссе Космонавтов (рынок — Стахановская — Давыдова и от дома 335 до Оверятской), а также улицы: Промышленная, Пушкина, Спешилова, Старцева, Желябова, Бригадирская, Светлогорская.

Внимание за контролем в сфере дорожного строительства вчера также потребовал Дмитрий Медведев.

Во время встречи с пермским врио губернатора Максимом Решетниковым он сказал: «Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем», — подчеркнул премьер-министр.

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