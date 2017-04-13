Новый глава Балтачевского района выбран единогласно

Решение о назначении приняли депутаты районного Совета накануне, 12 апреля. В результате конкурсных процедур на кресло главы муниципалитета до финала дошли только двое — Ильгиз Субушев и Расих Гафурзянов. 14 депутатов открытым голосованием единогласно избрали главой района Ильгиза Субушева, сообщил секретарь райсовета.

Всего на должность главы претендовали шесть кандидатов. 7 апреля один из конкурсантов снял свою кандидатуру. Продолжили борьбу пять кандидатов: глава сельского поселения Ялангачевский сельсовет Расих Гафурзянов, управляющий производством ООО «Агротехника» Ильшат Гисматуллин, начальник отдела экономического развития, предпринимательства и муниципальных закупок администрации района Салих Имаев, директор ООО «Балтачевский сортоиспытательный участок» Ильгиз Субушев и ведущий специалист-эксперт территориального отделения Минтруда РБ Эдуард Хайбрахманов.

Экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» оценила уровень знаний кандидатов на замещение вакантной должности. Комиссия вынесла оценку «уровень знаний соответствует» трем кандидатам: Расиху Гафурзянову, Салиху Имаеву и Ильгизу Субушеву.

10 апреля Салих Имаев отказался от дальнейшего участия в конкурсе, пояснили в Совете. В итоге из двух кандидатов народные избранники утвердили на должность главы муниципалитета по контракту Ильгиза Субушева.