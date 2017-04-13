Новый глава Балтачевского района выбран единогласно
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Балтачевском районе заключен контракт с новым главой администрации муниципалитета. До 2020 года руководить районом будет Ильгиз Субушев.
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Балтачевском районе заключен контракт с новым главой администрации муниципалитета. До 2020 года руководить районом будет Ильгиз Субушев.
Решение о назначении приняли депутаты районного Совета накануне, 12 апреля. В результате конкурсных процедур на кресло главы муниципалитета до финала дошли только двое — Ильгиз Субушев и Расих Гафурзянов. 14 депутатов открытым голосованием единогласно избрали главой района Ильгиза Субушева, сообщил секретарь райсовета.
Всего на должность главы претендовали шесть кандидатов. 7 апреля один из конкурсантов снял свою кандидатуру. Продолжили борьбу пять кандидатов: глава сельского поселения Ялангачевский сельсовет Расих Гафурзянов, управляющий производством ООО «Агротехника» Ильшат Гисматуллин, начальник отдела экономического развития, предпринимательства и муниципальных закупок администрации района Салих Имаев, директор ООО «Балтачевский сортоиспытательный участок» Ильгиз Субушев и ведущий
Экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» оценила уровень знаний кандидатов на замещение вакантной должности. Комиссия вынесла оценку «уровень знаний соответствует» трем кандидатам: Расиху Гафурзянову, Салиху Имаеву и Ильгизу Субушеву.
10 апреля Салих Имаев отказался от дальнейшего участия в конкурсе, пояснили в Совете. В итоге из двух кандидатов народные избранники утвердили на должность главы муниципалитета по контракту Ильгиза Субушева.