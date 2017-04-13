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10:16 (мск), источник: Ведомости

СКР предлагает ввести досудебную блокировку счетов подозреваемых на 30 дней

У следователей должна быть возможность досудебной блокировки счетов подозреваемых, обвиняемых и близких родственников проходящих по коррупционным делам граждан, на срок до 30 суток, заявил в интервью «Российской газете» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения он предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс. «В следственной практике нередко имелись случаи, когда в период проведения процессуальной проверки при установлении имущества проверяемого лица предпринимались действия к его сокрытию. Это приводило к тому, что на момент возбуждения уголовного дела и поступления к следователю информации по запросам, а также наложения судом ареста на имущество оно быстро реализовывалось третьим лицам, в том числе близким родственникам», — пояснил свою инициативу Бастрыкин.

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Председатель СКР снова предложил вернуться к вопросу о конфискации как меры уголовного наказания. Сейчас изъятие имущества, переданного обвиняемым своим родственникам, бывшим супругам или третьим лицам, допускается, если они знали о его преступном происхождении. Бастрыкин предлагает «предусмотреть возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество передано безвозмездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения».

По данным СКР, в 2016 г. комитет проверил 35 000 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 23 000 уголовных дел. Окончено свыше 12 500 уголовных дел о коррупции. В суд направлено около 6000 дел о взяточничестве. К уголовной ответственности за коррупционные преступления было привлечено 592 лица, обладающих особым правовым статусом. Государству было возмещено почти 3 млрд руб. На сумму почти 18 млрд руб. наложен арест на имущество обвиняемых — это 80% от суммы причиненного ими ущерба. В 2015 г. этот показатель составлял 42%.

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