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10:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Ройзман выслушает протестующих дальнобойщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля, ИА УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проведет встречу с дальнобойщиками, протестующими против повышения тарифов системы «Платон».

«Сегодня в 11 часов в зале 459 Администрации города Екатеринбурга (Ленина24а) Глава города Евгений Ройзман встретится с дальнобойщиками, которые протестуют против увеличения платежей в системе Платон», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе главы города.

Глава Екатеринбурга в конце 2015 года уже встречался с водителями большегрузов по этому вопросу.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 27 марта дальнобойщики Екатеринбурга приняли участие в акции протеста против системы «Платон». Акция проводилась против подорожания километра пробега в системе «Платон», который с 15 апреля составит 25%.

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