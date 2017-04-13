Ройзман выслушает протестующих дальнобойщиков

«Сегодня в 11 часов в зале 459 Администрации города Екатеринбурга (Ленина24а) Глава города Евгений Ройзман встретится с дальнобойщиками, которые протестуют против увеличения платежей в системе Платон», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе главы города.

Глава Екатеринбурга в конце 2015 года уже встречался с водителями большегрузов по этому вопросу.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 27 марта дальнобойщики Екатеринбурга приняли участие в акции протеста против системы «Платон». Акция проводилась против подорожания километра пробега в системе «Платон», который с 15 апреля составит 25%.