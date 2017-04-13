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10:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские муниципалитеты научат презентовать территории и искать инвесторов

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства по заданию министерства инвестиций и развития региона приступил к двухдневному обучению представителей муниципальной власти и фондов поддержки предпринимательства.

Обучать будут развитию инвестиционной привлекательности муниципальных образований. Образовательный проект станет началом создания агентств развития территорий.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев неоднократно отмечал важность динамичного, целенаправленного развития всех городов и населенных пунктов Свердловской области. Основная работа по этому направлению зависит от самих муниципалитетов, поэтому важно научить их вести эту работу на высоком уровне.

«Командная работа всей системы управления — важнейшая часть “Пятилетки развития”, поднять которую мы сможем только вместе. Не может быть экономики вообще, экономика всегда конкретна — это результат работы конкретных людей — капитанов производств, глав, лидеров общественного мнения, предпринимателей», — считает Евгений Куйвашев.

В обучении примут участие 36 муниципалитетов региона: Алапаевск, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Заречный, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Реж, Серов, Североуральск и многие другие.

Для проведения мероприятия специально из Москвы приедет Андрей Крылов, автор и ведущий программ обучения в более 30 регионах РФ, в том числе проектов Агентства стратегических инициатив, модератор программы моногородов РАНХиГС, которую проводят Президентская академия, Фонд развития моногородов и школа «Сколково».

«Наилучшим образом взрослые люди учатся через реальные действия при решении актуальных для них задач. Цель нашего обучения — анализ и разработка плана действий по увеличению инвестиционной привлекательности конкретного муниципального образования, которую участники достигнут через практику работы в командах своих территорий», — отметил ведущий образовательного проекта Андрей Крылов.

Результатом обучения для каждого муниципалитета станет конкретный план работ по повышению инвестиционной привлекательности территории, на основании сделанного анализа. Оценивать работу муниципалитетов будет комиссия, в состав которой войдут представители министерства инвестиций и развития, областного фонда поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов и Бизнес-школы УрФУ.

Напомним, проект создания агентств по развитию территорий был разработан региональным министерством инвестиций и развития по поручению губернатора Евгения Куйвашева для повышения инвестиционной привлекательности небольших городов Свердловской области. Планируется, что агентства будут формироваться на базе муниципальных фондов поддержки предпринимательства с привлечением системообразующих предприятий, муниципальной и областной власти и должны будут выполнять функции информационных центров, центров компетенции, кооперации, франчайзинга и муниципально-частного партнерства. До конца 2017 года планируется создать пилотные агентства в шести муниципалитетах: Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске и Краснотурьинске.

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