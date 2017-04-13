ДПМ избрала вице-председателей
Национальный политический совет Демократической партии избрал
Национальный политический совет Демократической партии избрал
Гамурарь не является членом ДПМ, и он объяснил, что список
Напоминаем, что в посте на
На вчерашнем заседании ДПМ утвердила Кодекс этики и неподкупности. По словам лидера демократов Владимира Плахотнюка, документ является первым в своем роде для политического класса Республики Молдова.
«Сегодня была завершена процедура выборов
Первый
«Мы говорили и обо всех остальных реформах, столь же важных, таких как реформа сферы правосудия, борьба с коррупцией. Мой вывод следующий: чем больше мы продвигаемся с этими реформами и ближе к результатам, тем больше критики в обществе. Но если говорить о борьбе с коррупцией, то в этот период было сделано столько, сколько не делалось долгие годы в Молдове. Я просил больше сообщать о роли этих реформ и результатах, которых мы ожидаем. Был сделано больше, чем говорится», — подчеркнул Филип.
Спикер парламента Андриан Канду говорил о положениях нового Кодекса этики.
«Партия будет наказывать тех членов, которые приняли на работу в руководимых ими учреждениях свою супругу и других родственников первой степени, будет наказывать членов партии, которые приговорены или будут осуждены за конфликт интересов, за несовместимость должностей, или в отношении которых правоохранительная система приняла решение о конфискации имущества, накопленного неправедным путем. Будут также наказаны те члены партии, которые являются сотрудниками иностранных спецслужб, к примеру, это может быть