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11:09 (мск), источник: Noi.md

ДПМ избрала вице-председателей

Национальный политический совет Демократической партии избрал вице-председателей и генерального секретаря формирования.

Источник: Noi.md

Пресс-секретарь партии Виталий Гамурарь сказал Deschide.MD, что на данный момент не может предоставить подробную информацию в этом отношении.

Гамурарь не является членом ДПМ, и он объяснил, что список вице-председателей получит, скорее всего, завтра. Тем не менее, он сообщил, что генеральным секретарем партии был вновь избран Константин Ботнарь.

Напоминаем, что в посте на Facebook-е член Политсовета Ион Харгел написал, что одним из вице-председателей ДПМ стал лидер демократической молодежи Александр Кауя.

На вчерашнем заседании ДПМ утвердила Кодекс этики и неподкупности. По словам лидера демократов Владимира Плахотнюка, документ является первым в своем роде для политического класса Республики Молдова.

«Сегодня была завершена процедура выборов вице-председателей, генерального секретаря, состава Исполнительного совета партии, состава Постоянного бюро ДПМ, была также определена новая внутренняя организационная структура Демократической партии. С сегодняшнего дня ДПМ имеет свой собственный Кодекс этики и неподкупности. Это премьера для политических партий Молдовы. Национальный политсовет ДПМ принял резолюцию, в которой ДПМ вновь подтверждает свою готовность реформировать политический класс Молдовы через введение одномандатного голосования и снятие депутатской неприкосновенности. ДПМ является частью реформы политического класса, мы обязуемся соблюдать эти правила, которые, надеемся, будут приняты и другими партиями нашей страны», — заявил Плахотнюк.

Первый вице-председатель ДПМ Павел Филип отметил, что на заседании Политсовета обсуждалась и деятельность правительства.

«Мы говорили и обо всех остальных реформах, столь же важных, таких как реформа сферы правосудия, борьба с коррупцией. Мой вывод следующий: чем больше мы продвигаемся с этими реформами и ближе к результатам, тем больше критики в обществе. Но если говорить о борьбе с коррупцией, то в этот период было сделано столько, сколько не делалось долгие годы в Молдове. Я просил больше сообщать о роли этих реформ и результатах, которых мы ожидаем. Был сделано больше, чем говорится», — подчеркнул Филип.

Спикер парламента Андриан Канду говорил о положениях нового Кодекса этики.

«Партия будет наказывать тех членов, которые приняли на работу в руководимых ими учреждениях свою супругу и других родственников первой степени, будет наказывать членов партии, которые приговорены или будут осуждены за конфликт интересов, за несовместимость должностей, или в отношении которых правоохранительная система приняла решение о конфискации имущества, накопленного неправедным путем. Будут также наказаны те члены партии, которые являются сотрудниками иностранных спецслужб, к примеру, это может быть г-н Болбочану, но и те, кто выступает публично с ксенофобскими, расистскими, дискриминационными заявлениями религиозного или гендерного характера», — отметил Канду.

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