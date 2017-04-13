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11:25 (мск), источник: Publika.md

15 миллионов леев выделит кабмин на защиту и сохранение почвы и русел реки

Более 600 гектаров сельхозугодий будут защищены в этом году от наводнений и еще 440 — от эрозии. Эти меру предусмотрены в Программе сохранения и повышения плодородия почв.

Источник: Publika.md

На эти цели правительство выделит 15 миллионов леев. Соответствующий проект одобрили на вчерашнем заседании кабмина. Документ предусматривает также осушение 60 гектаров земель и очистку почти трёх с половиной километров русел небольших рек.

Кроме того, для предотвращения эрозии почвы будут вырыты 15 искусственных водоемов. Общий бюджет программы достигает порядка 400 миллионов леев.

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