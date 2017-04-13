15 миллионов леев выделит кабмин на защиту и сохранение почвы и русел реки
Более 600 гектаров сельхозугодий будут защищены в этом году от наводнений и еще 440 — от эрозии. Эти меру предусмотрены в Программе сохранения и повышения плодородия почв.
Более 600 гектаров сельхозугодий будут защищены в этом году от наводнений и еще 440 — от эрозии. Эти меру предусмотрены в Программе сохранения и повышения плодородия почв.
На эти цели правительство выделит 15 миллионов леев. Соответствующий проект одобрили на вчерашнем заседании кабмина. Документ предусматривает также осушение 60 гектаров земель и очистку почти трёх с половиной километров русел небольших рек.
Кроме того, для предотвращения эрозии почвы будут вырыты 15 искусственных водоемов. Общий бюджет программы достигает порядка 400 миллионов леев.