Губернатор поддержал бюджетное финансирование спортклубов Красноярска

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский выступил в поддержку бюджетного финансирования профессиональных спортивных клубов. Свое мнение глава региона высказал на проходящей сессии Законодательного собрания.

Депутаты поинтересовались у Толоконского, возможно ли сократить бюджетные расходы на профессиональный спорт. В качестве примера парламентарии привели слова президента Владимира Путина, который неоднократно заявлял, что профессиональные клубы должны зарабатывать самостоятельно. Губернатор отметил, что рекомендации главы государства относились не к Красноярску, а к футбольному «Зениту» и другим клубам, расходы которых «не вписываются в бюджетную политику».

«Весь бюджет женского волейбольного «Енисея», который сейчас будет играть за медали и собирает полный дворец на матчах — 70 млн рублей в год. Если убрать все транспортные расходы, останется 25 миллионов на 20 человек. Это не такие деньги, которые требуют какой-либо нравственной оценки.

Да, у нас много клубов. Но я плохо себе представляю реакцию жителей Красноярска, если мы эти клубы закроем. Можно без регби Красноярску жить? У регби нет никакого рыночного интереса, нет спонсоров. Закрыть наши два регбийных клуба? Мы собираемся начать строить новый стадион под регби на базе «Авангарда», сейчас под это выделяем деньги. Вот мы построим инфраструктуру, а команды закроем?, — сказал Толоконский.

Глава региона предложил поменять отношение к профессиональному спорту.

«Потерять эти команды нельзя. Мы должны относиться к этим командам как к театрам. Мы же не можем сказать театрам — сами, мол, зарабатывайте. Хотя это тоже профессиональная деятельность.

В мире за высокий уровень игры люди платят по 100 евро, а мы даже 100 рублей собрать не можем и объявляем, что вход — свободный! Я был на футболе, там сидели простые люди, и мы вот этого их лишим? Конечно, хочется результата, но я говорил и говорю — мы дадим столько, сколько можем, — заключил губернатор.

Ранее на расширенном заседании комитетов ЗС аудиторы Счетной палаты предложили спортивным клубам заняться поиском спонсоров. Также были выявлены недостатки в ходе переоформления команд в автономные некоммерческие организации (АНО) — в частности, их деятельность никем не контролируется, а в составе органов управления отсутствуют представители власти и общества.

Региональное правительство является учредителем практически всех профессиональных спортивных клубов Красноярска. Из бюджета финансируются команды по футболу, баскетболу, волейболу и хоккею с мячом, которые носят название «Енисей». Также правительство является основным спонсором хоккейного «Сокола» и регбийного «Енисея-СТМ».