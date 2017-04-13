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10:43 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Посол Швеции собирается победить мэра Екатеринбурга в марафоне

Петер Эриксон дал согласие поучаствовать в забеге «Европа-Азия».

Чрезвычайный и полномочный посол королевства Швеции в РФ господин Петер Эриксон выйдет на старт международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который состоится 6 августа, сообщает 13 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил письмо от шведского дипломата, где тот говорит, что уже зарегистрировался в качестве участника забега на марафонскую дистанцию.

Сам Ройзман также выйдет на старт и составит конкуренцию шведскому коллеге. Также марафон побегут представители Генконсульства США, всех дипмиссий МИД в Екатеринбурге, Генконсул ФРГ.

Кроме того не исключен приезд в уральскую столицу мэров Ниццы и Канна, которые много лет соревнуются между собой. Надеется Ройзман заманить на марафон и мэров других российских городов, которым он уже отправил личные приглашения.

«Наш марафон является ещё и Кубком России, — заявил Ройзман на своей странице в соцсетях. Приезжайте. Я тоже участвую. Нельзя посрамить».

Легкоатлетический марафон «Европа-Азия» в этом оду пройдет в Свердловской области в третий раз. На старт выйдут более 10 тысяч участников.

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