Посол Швеции собирается победить мэра Екатеринбурга в марафоне

Чрезвычайный и полномочный посол королевства Швеции в РФ господин Петер Эриксон выйдет на старт международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который состоится 6 августа, сообщает 13 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил письмо от шведского дипломата, где тот говорит, что уже зарегистрировался в качестве участника забега на марафонскую дистанцию.

Сам Ройзман также выйдет на старт и составит конкуренцию шведскому коллеге. Также марафон побегут представители Генконсульства США, всех дипмиссий МИД в Екатеринбурге, Генконсул ФРГ.

Кроме того не исключен приезд в уральскую столицу мэров Ниццы и Канна, которые много лет соревнуются между собой. Надеется Ройзман заманить на марафон и мэров других российских городов, которым он уже отправил личные приглашения.

«Наш марафон является ещё и Кубком России, — заявил Ройзман на своей странице в соцсетях. Приезжайте. Я тоже участвую. Нельзя посрамить».