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11:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

Толоконский назвал три главные нерешённые проблемы края в 2016 году

Губернатор Красноярского края отчитался перед Заксобранием по итогам работы за прошлый год.

По его мнению положительные моменты в развитии края наблюдаются во всех сферах деятельности. Так, например, в экономике успешно реализовалась задача по увеличению собственных доходов региона за два года на30% или 43 млрд рублей. Ожидается, сто в этом году рост регионального бюджета составит не менее 12−14 млрд. При этом затягивать пояса не пришлось, даже наоборот, расходная часть тоже была увеличена на 30 млрд. Тем не менее дефицит удалось сократить на 13 млрд.

Кроме того, Виктор Толоконский рассказал о позитивных изменениях и в других сферах — выделены деньги на строительство дорог, инфраструктуру, активно развивается сельское хозяйство, активно идёт переселение из ветхого жилья, большое внимание уделяется образованию, спорте и культуре.

Однако среди общей радужной картины отчёта он особо выделил и лавные проблемы, которые не удалось решить в прошлом году. Это проблемы с качеством управления и бюрократизм во всех сферах деятельности: «Необходимо работать на результат, а не на процесс. Нам нужно освободиться от страхов, когда мы боимся что-то сделать и получить сложности. Сейчас должно быть время обновления наших управленческих принципов и подходов».

Затронул и другую проблему, которая волнует жителей края — экологическая: «Не стоит удивляться повышенному вниманию к этому горожан. Мы многое делали, но больших результатов пока не добились». Он сообщил, что уже подписал распоряжение о реализации плана, выполнение которого позволит в ближайшее время снизить на 20−25 процентов выбросы предприятий генерации и металлургических компаний. Есть большой раздел по снижению выбросов транспорта.

И третья проблема в сфере ЖКХ, в частности, в реализации программы по капитальному ремонту. За два года отремонтировано всего 264 дома, а по норме 500 в год. В ближайшее время надо нагонять. И в этом году, по его словам, должны отремонтировать 550−570, а в 2018 — не менее 700.

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