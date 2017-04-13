Толоконский назвал три главные нерешённые проблемы края в 2016 году
Губернатор Красноярского края отчитался перед Заксобранием по итогам работы за прошлый год.
Губернатор Красноярского края отчитался перед Заксобранием по итогам работы за прошлый год.
По его мнению положительные моменты в развитии края наблюдаются во всех сферах деятельности. Так, например, в экономике успешно реализовалась задача по увеличению собственных доходов региона за два года на30% или 43 млрд рублей. Ожидается, сто в этом году рост регионального бюджета составит не менее 12−14 млрд. При этом затягивать пояса не пришлось, даже наоборот, расходная часть тоже была увеличена на 30 млрд. Тем не менее дефицит удалось сократить на 13 млрд.
Кроме того, Виктор Толоконский рассказал о позитивных изменениях и в других сферах — выделены деньги на строительство дорог, инфраструктуру, активно развивается сельское хозяйство, активно идёт переселение из ветхого жилья, большое внимание уделяется образованию, спорте и культуре.
Однако среди общей радужной картины отчёта он особо выделил и лавные проблемы, которые не удалось решить в прошлом году. Это проблемы с качеством управления и бюрократизм во всех сферах деятельности: «Необходимо работать на результат, а не на процесс. Нам нужно освободиться от страхов, когда мы боимся
Затронул и другую проблему, которая волнует жителей края — экологическая: «Не стоит удивляться повышенному вниманию к этому горожан. Мы многое делали, но больших результатов пока не добились». Он сообщил, что уже подписал распоряжение о реализации плана, выполнение которого позволит в ближайшее время снизить на 20−25 процентов выбросы предприятий генерации и металлургических компаний. Есть большой раздел по снижению выбросов транспорта.
И третья проблема в сфере ЖКХ, в частности, в реализации программы по капитальному ремонту. За два года отремонтировано всего 264 дома, а по норме 500 в год. В ближайшее время надо нагонять. И в этом году, по его словам, должны отремонтировать 550−570, а в 2018 — не менее 700.