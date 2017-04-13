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11:35 (мск), источник: Newslab.ru

Главу Назарово хотят отправить в отставку

Главу Назарово могут отправить в отставку. Об этом вчера, 12 апреля Юлию Стрельникову предупредили в горсовете Назарово.

Источник: Reuters

Главу Назарово Юлию Стрельникову могут отправить в отставку. Об этом вчера, 12 апреля её предупредили в горсовете Назарово.

Напомним, в 2014 году журналистка Юлия Стрельникова была выбрана главой города, но найти общий язык с главой администрации Виталием Палкиным и с рядом депутатов у нее не получилось. В 2016 году депутаты признали работу Стрельниковой неудовлетворительной — такой вывод они сделали, прослушав её доклад об итогах 2015 года. Такую же оценку народные избранники поставили ей и в этом году, после чего 15 депутатов вышли с инициативой отправить Юлию Стрельникову в отставку.

Отметим, в городском совете Назарово всего 19 действующих депутатов. Инициатива большинства об отставке главы Назарово будет внесена на повестку очередной сессии и рассмотрена уже 26 апреля. Сама глава города ответила, что сдаваться не собирается, потому что «15 человек не должны решать судьбу города».

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