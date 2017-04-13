Приднестровье признало «государственным» российский флаг

Как подчеркивается в пояснительной записке к «законопроекту», использование государственного флага России на территории Приднестровья «связано со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года». Об этом сообщает Укринформ.

По мнению авторов «законопроекта», использование российского флага «станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ».

Таким образом, отныне на всех «государственных» учреждениях региона будут вывешены два флага — российский и приднестровский (приднестровский флаг — флаг бывшей Молдавской ССР). Флаг Приднестровья будет расположен слева от зданий, а российский — справа.

Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал решение властей непризнанного Приднестровья.

Как сообщалось, пророссийский президент Молдовы Игорь Додон пообещал провести референдум о статусе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Напомним, ранее в самопровозглашенном Приднестровье выступили категорически против вывода российских войск из региона, считая их «гарантами мира».

Как сообщалось, Украина готова предоставить «зеленый коридор» для эвакуации российских войск и вооружения, размещенного в селе Кобасна в непризнанном Приднестровье. Об этом договорились министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Молдовы Анатол Шалару.

Как известно, независимость ПМР провозгласила 25 августа 1991, после чего между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов, поддержанных русской армией.