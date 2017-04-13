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11:14 (мск), источник: РБК

ЕСПЧ обязал выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в €2,9 млн евро.

Источник: РИА "Новости"

Решение опубликовано на сайте суда. Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

ЕСПЧ вынес единое решение по семи жалобам, которые поданы в 2008—2011 годах от имени в общей сложности 447 человек.

Комментарии
12
Илдар Гилемханов
ЕСПЧ куда нос суёт? Пусть он вынесет приговор фашисткой Германии выплатить нам долг.
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ДК
Какие же все-таки паскудные, хотелось бы одного дожить до развала этой Вавилонской башни европы. Судят они все нас.
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Эдуард Иванов
Саморуков давал советы по действиям силовиков и медиков на Дубровке. Но эти подлецы его не прослушали. Так?
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