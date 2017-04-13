ЕСПЧ обязал выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в €2,9 млн евро.
Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в €2,9 млн евро.
Решение опубликовано на сайте суда. Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.
ЕСПЧ вынес единое решение по семи жалобам, которые поданы в 2008—2011 годах от имени в общей сложности 447 человек.