ЕСПЧ обязал выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане

Решение опубликовано на сайте суда. Страсбург признал, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

ЕСПЧ вынес единое решение по семи жалобам, которые поданы в 2008—2011 годах от имени в общей сложности 447 человек.