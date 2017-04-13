В Иркутске открыт первый многофункциональный миграционный центр

Первый на территории Восточной Сибири многофункциональный миграционный центр открылся в Иркутске, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

В миграционном центре иностранным гражданам будут оказывать государственные услуги. Обязательное условие для его посетителей — сдача экзаменов на знание русского языка, истории и правовых основ России в формате он-лайн тестирования. Для этого в центре оборудован специальный экзаменационный класс.

«Ежедневно в центре будет обслуживаться свыше 100 мигрантов в режиме электронной очереди. Посетители смогут получить патент, дающий им право на трудовую деятельность, оформить полис добровольного медицинского страхования и получить направление в медучреждение», — говорится в сообщении.

В ближайшее время на базе многофункционального миграционного центра организуют первичный миграционный учет. В нем также можно будет оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, получить гражданство России.

В перспективе на базе центра планируется открыть кадровое агентство.

В сообщении отмечается, что в 2016 году в бюджет Иркутской области от налога на доходы физических лиц на основании патента поступило свыше 700 млн рублей.

Всего в России открыто около 20 многофункциональных миграционных центров.