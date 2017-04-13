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11:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правительство «тормозит» с понижением тарифов на электричество для Дальнего Востока

Неизвестно, когда заработает принятый в том году закон об удешевлении электричества для предприятий ДФО.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Министр энергетики России Александр Новак во вторник, 11 апреля, поучаствовал в заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Председатель Комитета Дмитрий Азаров напомнил высокопоставленному чиновнику о том, что до сих пор не заработал принятый ещё в том году закон о снижении тарифов на электричество до среднероссийского уровня для предприятий регионов Дальнего Востока, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

— Одним из важнейших событий стало принятие Федерального закона, предусматривающего внедрение механизма поэтапного снижения тарифов на электрическую энергию в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Правда, изначально предполагалось, что механизм снижения тарифов начнёт действовать с 1 января 2017 года, однако до сих пор не разработаны необходимые подзаконные акты для его реализации, — обозначил проблему сенатор Дмитрий Азаров.

Открытым остаётся вопрос, как именно снижение тарифов для предприятий в ДФО отразится на простых гражданах, оплачивающих счета за квартиры и частные дома. Специально для AmurMedia сенатор Дмитрий Азаров прояснил, что тарифы снижаются только для юридических лиц, а физических он напрямую не коснётся, для них тарифы не понизятся, но опосредованно на гражданах понижение цены за электричество для «производства» отразится положительно.

— Снижение тарифов для предприятий — это снижение общих экономических и бухгалтерских издержек, ускорение темпов развития производств, повышение заработных плат. Всё это напрямую связано с улучшением инвестиционного климата на территории. Поэтому конечный социальный положительный эффект тоже очевиден, — пояснил сенатор.

В целом по Дальнему Востоку снижение тарифа дойдёт до 30%. В Приморье снизится на 21%, в Амурской области и Хабаровском крае — на 5%, в ЕАО — на 17%, в Камчатском крае — на 20%. Самое крупное снижение ожидает Чукотку — 65%, в Якутию -50%, Сахалин — 46%, Магадан — 34%. В этих регионах, чьё коммуникационное положение изолировано в силу географических условий, на сегодняшний момент самая дорогая электроэнергия в ДФО.

Комитет принял решение рекомендовать кабинету министров «продолжить совершенствовать нормативно-правовую базу для внедрения механизма снижения тарифов на электроэнергию в регионах Дальневосточного федерального округа».

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