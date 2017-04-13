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11:25 (мск), источник: Om1.ru

На омское ПО «Полёт» назначен новый директор

Прежнего дисквалифицированного главу понизили в должности.

Производственное объединение «Полёт» возглавил новый директор — Сергей Головинский. Как поясняют «Коммерческие вести», с 10 апреля его назначил на этот пост генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский. До этого Головинский занимал на предприятии пост технического директора.

Напомним, что предыдущего директора Михаила Остроушенко по решению суда сняли с должности на полгода. Остроушенко сорвал срок выполнения госконтракта.

Как свидетельствует официальный сайт омского предприятия, сейчас Остроушенко занимает пост советника директора ПО «Полёт».

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