Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Флаг России стал официальным в непризнанном государстве
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ
СМИ: Тренер «Севильи» согласился возглавить сборную Аргентины
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
12:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дума Арзамаса Нижегородской области не избрала мэра на заседании 13 апреля

Дума Арзамаса Нижегородской области не избрала мэра на заседании 13 апреля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В первом туре голоса распределились следующим образом: за управляющую «Жилкомсервис» Лидию Мокрицкую проголосовали два человека, против — также двое, остальные воздержались. По индивидуальному предпринимателю Александру Галкину все депутаты воздержались. Кандидатуру и.о. мэра Михаила Мухина поддержали 12 депутатов, остальные воздержались. Однако для победы необходимо большинство голосов, то есть не менее 13-ти из присутствующих на заседании 25 депутатов.

В итоге было принято решение о проведении второго тура. По его итогам кандидатуру Мокрицкой поддержали два человека, против — пятеро, остальные воздержались. Михаила Мухина вновь поддержали только 12 человек, 13 — воздержались. Голосование было открытым.

Напомним, в счетную комиссию вошли депутаты Андрей Медин, Андрей Усачев и Антон Гаврилов, предложенные экс-мэром Татьяной Парусовой. Это предложение поддержали 13 из 25 депутатов. Напомним также, что Парусова до голосования депутатов по выбору мэра Арзамаса конкурсной комиссией не допущена. Как пояснял НИА «Нижний Новгород» источник в Гордуме, субъектом ее выдвижения являлись группы депутатов, и несколько подписей этих депутатов якобы оказались недействительными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
Спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Оппозиционер Мальцев задержан за применение насилия на митинге
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь