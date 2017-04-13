Дума Арзамаса Нижегородской области не избрала мэра на заседании 13 апреля

В первом туре голоса распределились следующим образом: за управляющую «Жилкомсервис» Лидию Мокрицкую проголосовали два человека, против — также двое, остальные воздержались. По индивидуальному предпринимателю Александру Галкину все депутаты воздержались. Кандидатуру и.о. мэра Михаила Мухина поддержали 12 депутатов, остальные воздержались. Однако для победы необходимо большинство голосов, то есть не менее 13-ти из присутствующих на заседании 25 депутатов.

В итоге было принято решение о проведении второго тура. По его итогам кандидатуру Мокрицкой поддержали два человека, против — пятеро, остальные воздержались. Михаила Мухина вновь поддержали только 12 человек, 13 — воздержались. Голосование было открытым.