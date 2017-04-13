Фарид Мухаметшин: «Мне звонил Президент. Надо провести окончательные согласительные процедуры»

Стоит отметить, что вопрос об утверждении кандидатуры премьер-министра Татарстана, которую на рассмотрение парламентариев должен внести Президент республики Рустам Минниханов, пока не включен в повестку дня предстоящего заседания.

«Мне звонил Президент, когда я был в краткосрочном отпуске. Сейчас он в Соединенных Штатах Америки. Он сказал, что надо провести окончательные согласительные процедуры. Это документ, который он сам подпишет, и будет выступать на заседании с предложенной им кандидатурой. Никакого нарушения регламента нет, в месячный срок укладываемся. По всей вероятности, будет дополнительно включен и этот вопрос. Сейчас мы не имеем права вносить этот вопрос в повестку дня, поскольку у нас нет подписанного Президентом документа», — пояснил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В беседе с журналистами глава республиканского парламента уточнил, что по закону Президент имеет право внести только одну кандидатуру премьер-министра в течение месяца после отставки действующего председателя правительства.