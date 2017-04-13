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12:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фарид Мухаметшин: «Мне звонил Президент. Надо провести окончательные согласительные процедуры»

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). 27-е заседание Госсовета Татарстана V созыва состоится 17 апреля. Такое решение приняли депутаты на заседании президиума республиканского парламента.

Источник: ИА Татар-информ

Стоит отметить, что вопрос об утверждении кандидатуры премьер-министра Татарстана, которую на рассмотрение парламентариев должен внести Президент республики Рустам Минниханов, пока не включен в повестку дня предстоящего заседания.

«Мне звонил Президент, когда я был в краткосрочном отпуске. Сейчас он в Соединенных Штатах Америки. Он сказал, что надо провести окончательные согласительные процедуры. Это документ, который он сам подпишет, и будет выступать на заседании с предложенной им кандидатурой. Никакого нарушения регламента нет, в месячный срок укладываемся. По всей вероятности, будет дополнительно включен и этот вопрос. Сейчас мы не имеем права вносить этот вопрос в повестку дня, поскольку у нас нет подписанного Президентом документа», — пояснил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В беседе с журналистами глава республиканского парламента уточнил, что по закону Президент имеет право внести только одну кандидатуру премьер-министра в течение месяца после отставки действующего председателя правительства.

«И она рассматривается во всех комитетах Госсовета, потом выносится на пленарное заседание. В случае неподдержки предложенной Президентом кандидатуры он берет тайм-аут и может повторно внести другую кандидатуру», — сказал Мухаметшин.

Комментарии
1
ПАХАН!!!
Вот когда живешь по закону ,,Будь осторожен,, когда берешь делись ,когда теряешь бдительность когда берешь много тогда тоже делись уже больше с процентами и если пошел против правил тогда готовь чемодан ,опасная работа там в правительстве ,честному там не выжить и не сработаться ,а ведь есть же все таки другой способ работать в правительстве честно и ответственно ,все зависит от Главы государства РТ и РФ ...
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