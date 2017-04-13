Овсянников доверил сферу потребительского рынка и лицензирования бывшему вице-мэру Тольятти

«С сегодняшнего дня к работе приступает Вадим Михайлович Кирпичников в должности начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования. Он ранее был первым заместителем мэра города Тольятти, последняя должность — директор департамента потребительского рынка и лицензирования города Самары, поэтому опыт есть. Мы уже проговорили основные направления работы — это, прежде всего, по ценам (на продукты питания в магазинах и рынках города — ред.)», — сказал Овсянников.

Вадим Кирпичников с 1994 года работал в ОАО «АвтоВАЗ». С 2006 года был директором центра планирования и контроля службы вице-президента по производству. В 2008 году был назначен на пост заместителя мэра по экономике и финансам мэрии Тольятти. С 2009 года занимал должность первого заместителя мэра Тольятти. В 2012 году стал руководителем департамента потребительского рынка и услуг Самары. Уволен с должности в апреле 2015 года.