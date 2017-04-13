Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Украина отказывается от всех законов СССР, в том числе от Крыма
Киев заявил о действиях в случае санкций из-за «Евровидения»
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Кубок Стэнли: Возвращение Малкина помогло «Питтсбургу» победить
СКА обыграл «Металлург» в самом длинном матче финалов КХЛ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
12:04 (мск), источник: СуперОмск

Маслик ушел из департамента транспорта и только выиграл по доходам

Департамент транспорта Омска отчитался о доходах своих подчиненных.

Глава ведомства Алексей Мартыненко выполнил свое обещание — зарплаты всех начальников муниципальных транспортных предприятий теперь доступны каждому желающему.

Оказалось, что экс-глава департамента, а нынче директор ПАТП-8 Виталий Маслик с уходом с чиновничьей службы только выиграл по доходам. Средняя зарплата в месяц за 2016 году у него составила 89 832 рубля, что дает сумму около 1 млн 78 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом же году общий доход «самого богатого» городского чиновника составил 3,8 млн рублей, однако сам Маслик настаивал на том, что львиная доля всех денег (чуть больше 3 млн) была заработана им от продажи квартиры. Следовательно, как директор департамента транспорта, он за год получил всего 800 тысяч, что меньше, чем его доход в качестве директора ПАТП-8.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
Спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Оппозиционер Мальцев задержан за применение насилия на митинге
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь