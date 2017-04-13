Маслик ушел из департамента транспорта и только выиграл по доходам
Департамент транспорта Омска отчитался о доходах своих подчиненных.
Департамент транспорта Омска отчитался о доходах своих подчиненных.
Глава ведомства Алексей Мартыненко выполнил свое обещание — зарплаты всех начальников муниципальных транспортных предприятий теперь доступны каждому желающему.
Оказалось, что
Напомним, в прошлом же году общий доход «самого богатого» городского чиновника составил 3,8 млн рублей, однако сам Маслик настаивал на том, что львиная доля всех денег (чуть больше 3 млн) была заработана им от продажи квартиры. Следовательно, как директор департамента транспорта, он за год получил всего 800 тысяч, что меньше, чем его доход в качестве директора ПАТП-8.