Маслик ушел из департамента транспорта и только выиграл по доходам

Глава ведомства Алексей Мартыненко выполнил свое обещание — зарплаты всех начальников муниципальных транспортных предприятий теперь доступны каждому желающему.

Оказалось, что экс-глава департамента, а нынче директор ПАТП-8 Виталий Маслик с уходом с чиновничьей службы только выиграл по доходам. Средняя зарплата в месяц за 2016 году у него составила 89 832 рубля, что дает сумму около 1 млн 78 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом же году общий доход «самого богатого» городского чиновника составил 3,8 млн рублей, однако сам Маслик настаивал на том, что львиная доля всех денег (чуть больше 3 млн) была заработана им от продажи квартиры. Следовательно, как директор департамента транспорта, он за год получил всего 800 тысяч, что меньше, чем его доход в качестве директора ПАТП-8.