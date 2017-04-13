Стабилизацией цен в Севастополе займется экс-заместитель главы Самары

Экс-заместитель главы Самары Владимир Кирпичников назначен начальником Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя. Как передает корреспондент «ФедералПресс», врио губернатора Дмитрий Овсянников сегодня на заседании представил его городскому правительству.

«С сегодняшнего дня к работе приступает Вадим Михайлович Кирпичников на должности начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования. Он ранее был первым заместителем мэра города Тольятти, последняя должность — заместитель мэра и начальник потребительского рынка Самары. Опыт есть, мы уже проговорили объем работы: по ценам -продолжим ту линию которую обсуждали на встрече с торговыми сетями», — сказал Овсянников.

В комментарии «ФедералПресс» Кирпичников сообщил, что намерен сконцентрировать работу по трем направлениям.

«Предварительно я оценил ситуацию, насколько это было возможно сделать территориально находясь не в Севастополе. К работе уже приступил, на раскачку времени нет. Буду заниматься задачами которые обозначил мне Дмитрий Владимирович: в основном это проблемы ценообразования, второе — критерии доступности продуктов питания в сетях, третье -нестационарные торговые объекты», — сказал Кирпичников.

Как ранее писал «ФедеарлПресс», должность начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования была в числе шести топовых вакансий размещенных на одном из сайтов по поиску работы.

Ранее Овсянников потребовал от торговых сетей снизить цены на продукты.