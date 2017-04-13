Минус один: Еще один депутат вышел из ЛДПМ
Депутат Парламента Республики Молдова Виктор Рошка, избранный по спискам ЛДПМ, покидает ряды
Депутат Парламента Республики Молдова Виктор Рошка, избранный по спискам ЛДПМ, покидает ряды
Об этом народный избранник заявил, опубликовав обращение к гражданам на собственной странице в социальной сети, сообщает Actualitati.md.
По его словам, причина принятого решения — в состоянии здоровья.
«По причине состояния здоровья, и прошу Вас поверить, что именно поэтому, я сложил депутатский мандат; подам в отставку с должности генерального секретаря ЛДПМ в ходе следующего конгресса партии (в конце мая). Благодарю коллег за все», — написал Виктор Рошка.
Actualitati.md отмечает, что место Виктора Рошки в парламенте должно перейти следующему по спискам ЛДПМ — Юрию Киореску.