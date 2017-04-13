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13:20 (мск), источник: Actualitati.md

Минус один: Еще один депутат вышел из ЛДПМ

Депутат Парламента Республики Молдова Виктор Рошка, избранный по спискам ЛДПМ, покидает ряды Либерально-демократической партии Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Об этом народный избранник заявил, опубликовав обращение к гражданам на собственной странице в социальной сети, сообщает Actualitati.md.

По его словам, причина принятого решения — в состоянии здоровья.

«По причине состояния здоровья, и прошу Вас поверить, что именно поэтому, я сложил депутатский мандат; подам в отставку с должности генерального секретаря ЛДПМ в ходе следующего конгресса партии (в конце мая). Благодарю коллег за все», — написал Виктор Рошка.

Actualitati.md отмечает, что место Виктора Рошки в парламенте должно перейти следующему по спискам ЛДПМ — Юрию Киореску.

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